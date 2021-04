Francia: incendio devasta 300 ettari di foresta nel sudovest

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BORDEAUX, 04 APR - Quasi 300 ettari di foresta sono stati distrutti ieri nel dipartimento francese della Gironda (sudovest) da un incendio domato oggi che ha mobilitato oltre 150 pompieri: lo hanno reso noto i servizi di emergenza. L'incendio, di cui non si conoscono ancora le cause, è stato segnalato verso le 16:30 vicino al Comune di Avensan - a quasi 40 chilometri a nordovest di Bordeaux - ed ha impegnato fino a 160 pompieri provenienti dalla Gironda e dai dipartimenti vicini. Per domare le fiamme sono stati usati fino a questa mattina anche tre aerei. Nessuna abitazione è stata interessata dall'incendio, non si registrano feriti e le autorità non hanno ordinato evacuazioni. (ANSA).