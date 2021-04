Libia: fonti, Michel a Tripoli, presto torna ambasciatore Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Un segnale forte di sostegno europeo al processo di riconciliazione nazionale e al nuovo governo di unità nazionale è stato portato oggi alla Libia dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che - fanno sapere fonti dell'Ue - in una visita a Tripoli ha incontrato il premier del governo di unità nazionale (Gnu), Abdul Hamid Dbeibah, il nuovo presidente di turno del Consiglio presidenziale, Mohamed Yunis al Menfi, e la ministra degli esteri libica, Najla Al Mangoush. Michel, dicono le fonti, ha annunciato che l'ambasciatore dell'Unione europea tornerà permanentemente a Tripoli a partire da fine aprile. Nella prima visita ufficiale di un leader dell'Ue da quando si è formato il governo di unità nazionale, Michel ha promesso che l'Europa intensificherà il suo impegno in Libia sul fronte della ricostruzione economica, dopo un decennio di conflitto, e contribuirà alla governance, alla stabilità, al rispetto dei diritti umani e alla sicurezza in Libia. Come unica precondizione - fanno sapere ancora le fonti Ue - Michel ha chiesto che i combattenti stranieri lascino la Libia, definendo cruciali per la pace il rispetto del cessate-il-fuoco e dell'embargo sulle armi. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha compiuto una visita a Tripoli e in aprile ci sarà quella del presidente del Consiglio Mario Draghi. In programma anche la visita del premier greco, Kyriakos Mitsotakis. La Francia ha riaperto la sua ambasciata a Tripoli il mese scorso. (ANSA).