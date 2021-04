Vjosa Osmani eletta presidente del Kosovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - PRISTINA, 04 APR - Vjosa Osmani è il nuovo presidente del Kosovo. E' stata eletta dal parlamento nel tardo pomeriggio con 71 voti a favore (sul totale di 120). L'elezione è avvenuta con la maggioranza semplice (quorum di 61), dopo che erano andati a vuoto i due primi tentativi che richiedevano la maggioranza dei due terzi (80). In aula al momento del voto erano presenti 82 deputati, due in più del quorum richiesto per legge. Vjosa Osmani, capo del parlamento, dallo scorso novembre esercitava ad interim le funzioni di capo dello stato dopo l'arresto del presidente uscente Hashim Thaci, detenuto all'Aja con l'accusa di crimini di guerra. (ANSAmed).