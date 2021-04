© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 05 APR - Il presidente palestinese Abu Mazen, 86 anni, è attualmente in volo per Amman per poi raggiungere la Germania dove si sottoporrà a visite mediche definite di "routine". Lo riportano fonti sia palestinesi sia israeliane. Il viaggio di Abu Mazen avviene mentre sono in corso in Cisgiordania i preparativi delle elezioni nazionali previste il 22 maggio. (ANSA).