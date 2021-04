In Italia, limitazioni per i viaggi all'estero prorogate fino al 30 aprile

Sono prorogate fino alla fine del mese le misure di contrasto al Coronavirus rivolte alle persone che tornano dall’estero. Lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, lo scorso 2 aprile con cui sono state estese fino al 30 aprile le limitazioni rivolte a tutti quelli che hanno soggiornato o sono transitati nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati dell’Unione europea. Anche in Austria, Israele, Regno Unito e Irlanda del Nord sarà possibile viaggiare senza motivazioni specifiche, così come avviene per gli altri Paesi dell’Europa, fermo restando l’obbligo per chi rientra di sottoporsi obbligatoriamente a tampone, così come quello di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per cinque giorni alla fine del quale effettuare di nuovo il tampone.

