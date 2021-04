Vaccini:a Venezia fa il suo esordio il vaporetto ambulatorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 05 APR - Un vaporetto attrezzato come amblatorio e così, l'isola di Sant'Erasmo a Venezia, ha visto vaccinati anti-Covid i suoi anziani over 80. Il vaporetto - livrea inusuale rossa - ha attraccato nel pontone in genere usato per caricare e scaricare i passegeri e mentre a terra con calma e in ordine si presentavano i candidati, a bordo si è proceduto a vaccinare gli aventi diritto dell'isola, uno degli 'orti' di Venezia che ospita circa 500 abitanti. Nessun problema e vaccini tutti utilizzati anche da chi è giunto da Murano e dall'isola delle Vignole per evitare di doversi recare in punti di inoculazione più lontani. Tra le curiosità quella di una coppia che da Murano è arrivata con la propria piccola imbarcazione a motore. I due hanno chiesto informazioni e si sono allontanata con il proprio 'barchino'. Importante la collaborazione avuta dal parroco e dall'alimentarista dell'isola. I due maggiori 'esperti' di informatica che si sono fatti carico di aiutare per la prenotazione gli anziani che "ne capiscono poco o proprio non hanno il computer" hanno detto. L'operazione è stata voluta dall'Ulss 3 Serenisssima in collaborazione con il Comune e l'Actv, la società di trasporto pubblico. "Mentre continuiamo la campagna vaccinale - ha detto il Direttore Generale Edgardo Contato -, siamo impegnati a portare direttamente il vaccino agli anziani che risiedono in zone isolate Circa 120 le vaccinazioni effettuate a cui si sommano alcune fatte, sempre nell'isola, a domicilio". (ANSA).