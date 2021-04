Vasto incendio in bosco nel Forlivese, Vvf impegnati da ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FORLÌ, 05 APR - Complesso e lungo intervento sull'Appennino forlivese dei vigili del fuoco: sono impegnati dalle 11.30 circa di questa mattina per spegnere un vasto incendio boschivo scoppiato in località Valvitole, nel comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena, per cause ancora da chiarire. Sono 25 le squadre impegnate a terra, fanno sapere i vigili del fuoco, supportate da due Canadair e un elicottero. Non ci sarebbero, secondo quanto si apprende, persone coinvolte. (ANSA).