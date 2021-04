Biden lancia bando per produrre mascherine più efficienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - L'amministrazione di Joe Biden ha lanciato un bando da 500.000 dollari per il disegno di nuove mascherine più comode da indossare e più efficienti per la prevenzione del Covid. La 'Mask Innovation Challenge', lanciata dal dipartimento per la Salute, dà ai partecipanti sino al 21 aprile per presentare idee innovative. "Sappiamo che le mascherine indossate in modo corretto aiutano a ridurre la diffusione del Covid e di altre infezioni respiratorie, ma molte persone sono riluttanti a portarle per una serie di motivi", ha spiegato Nikki Bratcher-Bowman, vice segretario del dipartimento. "Con questa sfida vogliamo coinvolgere le persone in tutto il paese nello sviluppo di nuove mascherine che siano sia efficaci e confortevoli - ha aggiunto - Questo ci aiuterà a controllare il virus e ad essere meglio preparati per le future emergenze di salute pubblica". (ANSA).