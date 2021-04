Giannelli, vaccinato l'80% del personale scolastico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Oltre l'80% del personale scolastico è stato vaccinato". Ad affermarlo è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi (Anp), Antonello Giannelli, durante un'intervista a SkyTg24. Sul ventilato monitoraggio nelle scuole, ha aggiunto, "credo che il problema sia logistico. I numeri degli operatori non sono ancora sufficienti per condurre questa operazione di grandi dimensioni. E infatti non si sta portando avanti, se non in pochi casi". "La scuola è in sicurezza da tempo" - ha sottolineato Giannelli - "i problemi, come ha detto lo stesso premier Draghi, sono gli assembramenti esterni". "Bisogna ora capire se gli strumenti adottati come il distanziamento, l'uso delle mascherine, l'igiene e sanificazione delle mani - ribadisce - siano sufficienti con le nuove varianti. Ma secondo il Cts sembra proprio essere così". "Sicuramente oggi stiamo meglio - ha concluso -, non siamo nelle stesse condizioni di quando abbiamo chiuso". (ANSA).