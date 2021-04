Navalny: fermati suoi sostenitori davanti alla prigione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 06 APR - "Oltre a Dmitry Nizovtsev, giornalista del canale Shtab, anche il capo dell'Alleanza dei Medici, Anastasia Vasilyeva (medico personale di Alexey Navalny, ndr), e due membri del sindacato di Perm sono stati arrestati vicino alla colonia di Pokrov, dove Navalny è detenuto ed è in sciopero della fame". Lo fa sapere FBK, il fondo anti-corruzione di Navalny, su Twitter. "Non solo i medici ma anche gli avvocati non sono ammessi nella colonia penale dove è detenuto Alexey Navalny". Lo fa sapere FBK, il fondo anti-corruzione di Navalny, su Twitter. (ANSA).