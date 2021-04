Oms, non ci sono collegamenti tra trombosi e AstraZeneca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Per l'Oms "al momento non ci sono legami tra trombosi e vaccino AstraZeneca". Lo ha detto Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, direttore del dipartimento di regolamentazione e prequalificazione dell'Agenzia dell'Onu, durante il briefing da Ginevra sul coronavirus rispondendo ad una domanda riguardo all'ultima valutazione dell'Ema. "Dalla Gran Bretagna e da altri Paesi continuano ad arrivare dati che sono analizzati dai nostri esperti. Per il momento è importante ribadire che i benefici" di AstraZeneca "continuano a superare i rischi", ha detto annunciando per questa sera o domani le conclusioni del comitato dell'Oms sul vaccino. (ANSA).