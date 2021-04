Vaccini: New York apre a tutti fino ai16 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 APR - I residenti nello Stato di New York che abbiano compiuto 16 anni possono da oggi mettersi in lista per ottenere il vaccino anti-covid. Lo scrive il Guardian Il governatore Andrew Cuomo aveva la scorsa settimana esteso l'accesso ai vaccini agli over 30, annunciando che la fascia di età fra i 16 e i 29 anni avrebbe potuto iscriversi al programma di vaccinazione a partire dal 6 aprile. I ragazzi di 16 e 17 anni potranno ricevere soltanto il siero Pfizer-BioNTech in quanto è l'unicio farmaco autorizzato per gli under18. Per i minorenni inoltre sarà necessario il consenso dei genitori, ad eccezione di 16 e 17enni sposati o genitori a loro volta. Circa uno su cinque residenti nello Stato di New York è stato completamente vaccinato contro il Covid-19. Poco più di un terzo dei residenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. (ANSA).