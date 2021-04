AstraZeneca: Johnson, rispetteremo indicazioni esperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 07 APR - Boris Johnson ringrazia gli esperti dell'autorità sul farmaco britannica per l'aggiornamento "sui potenziali effetti collaterali estremamente rari" del vaccino anti-Covid di AstraZeneca e s'impegna a rispettarne le indicazioni. "Come i regolatori hanno detto - osserva il premier - questo vaccino è sicuro, efficace, ha già salvato migliaia di vite dal Covid e la stragrande maggioranza delle persone deve continuare a riceverlo". Al contempo il governo "seguirà le raccomandazioni aggiornate, in modo che tutti continuino ad avere piena fiducia nei vaccini che ci stanno aiutando a salvare vite e a tornare cautamente verso la normalità". (ANSA).