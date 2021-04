© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 07 APR - La Casa Bianca getta acqua sul fuoco e chiarisce che gli Stati Uniti in questo momento non stanno discutendo un boicottaggio dei Giochi di Pechino del 2022. Lo ha detto la portavoce Jen Psaki, dopo che ieri il portavoce del Dipartimento di stato, Ned Price, aveva affermato come l'ipotesi del boicottaggio sia tra quelle al vaglio tra gli Usa e i suoi partner. (ANSA).