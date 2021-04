Covid: a Milano protesta ambulanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Venerdì prossimo gli ambulanti di Milano saranno al mercato, anche quelli non alimentari, che non possono aprire finché la Lombardia è in zona rossa, per protesta. Monteranno i banchi nei loro stalli e staranno lì, pur senza vendere, a far sentire la loro presenza al mercato di largo V alpini e Crema/Piacenza. Si tratta solo di una delle iniziative di Fiva Confcommercio Lombardia che ha proclamato da oggi lo stato d'agitazione dell'intera categoria. "Dobbiamo lavorare - ha spiegato Giacomo Errico, presidente Apeca, l'associazione ambulanti di Milano (Confcommercio) - vogliamo lavorare e abbiamo già dimostrato di poterlo comunque fare in piena sicurezza. Riaprire pienamente i mercati e le fiere si può e si deve di non possiamo sperare solo che si passi dalla zona rossa a quella arancione.". Il 9 i rappresentanti di Apeca incontreranno anche il prefetto. "Attendere ancora tutto aprile per la ripartenza non è possibile - ha spiegato - C'è grande esasperazione e molti operatori non ce la fanno più dopo un anno di fatturati precipitati: di almeno il 40% nei casi migliori fino ad oltre il 90% per chi non lavora ormai da troppo tempo. Con ristori irrisori e famiglie da mantenere". (ANSA).