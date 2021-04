Covid: ambulanti sfilano a Firenze, 1.280 furgoni in corteo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - Circa 1.280 furgoncini di commercianti ambulanti hanno raggiunto Firenze per la manifestazione organizzata dall'associazione Assidea per chiedere le riaperture dei mercati, causando disagi alla circolazione nelle vie intorno al centro cittadino. La manifestazione è partita stamani da Pistoia - dove gli ambulanti hanno allestito un mercato finto in piazza Duomo, senza merce esposta - poi il corteo dei mezzi ha raggiunto Firenze. Dalle ore 16 circa 200 persone hanno partecipato a un comizio in via Cavour, davanti alla prefettura e alla sede del Consiglio regionale. L'associazione chiede l'immediata apertura di un tavolo di crisi del settore; l'inserimento dei codici Ateco per la distribuzione di vendita al dettaglio su area pubblica di tutti i prodotti non alimentari in tutte le fasce di rischio; l'abolizione dei canoni di occupazione del suolo pubblico (Cosap e Tosap) e di tutti i contributi previdenziali per il 2021; l'abolizione della richiesta del documento di regolarità contributiva (Durc) al rinnovo delle licenze che si dovrà completare entro il 30 giugno 2021. Fra i partecipanti al comizio, i parlamentari Vittorio Sgarbi e Gianluigi Paragone. (ANSA).