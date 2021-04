Forbes, Pechino batte New York,è la città con più miliardari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - Pechino supera New York: è la città con il maggior numero di miliardari al mondo. Secondo quanto riportano i media americani citando la classifica dei paperoni di Forbes, Pechino ha 'guadagnato' 33 miliardari nel 2020 salendo a un totale di 100. New York invece ne ha aggiunti sono sette, per un totale di 99. Il più ricco di Pechino è Zhang Yiming, il fondatore di Bytedance, la società a cui fa capo a TikTok. Il più di New York è invece Michael Bloomberg. (ANSA).