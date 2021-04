India: produttore del Covishield chiede prestito al governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 07 APR - Il Serum Institute of India, il più grande produttore di vaccini del mondo, ha chiesto al governo indiano un finanziamento di circa 408 milioni di dollari per incrementare a tempi stretti la sua capacità produttiva. Lo ha detto l'amministratore delegato Adar Poonawalla ieri sera in un'intervista alla rete televisiva di Delhi NDTV. "Non siamo in perdita, ma la richiesta del governo di dare la priorità alla fornitura nazionale e sospendere per due mesi quelle ai paesi esteri ha cancellato i profitti". L'azienda vende infatti al governo indiano una dose al prezzo concordato di 170 rupie, poco più di due euro, mentre il prezzo per gli acquirenti stranieri è molti più alto Poonawalla ha spiegato che il serum Institute produce già un minimo di 2 milioni di dosi al giorno ma che intende affrontare un investimento cospicuo per ampliare la capacità nel giro dei prossimi tre mesi. Poonawala ha agggiunto che se i governo non darà il finanziamento, il Serum Institute chiederà il prestito alle banche. "Continueremo a dare priorità all'India, forniremo una dose per ogni indiano", ha ripetuto, "ma vogliamo onorare anche i contratti per far avere al più presto il Covishlied, (così si chiama in India il vaccino messo a punto da Astra Zeneca) a tutti gli altri paesi, e consegnare i 2 milioni di dosi commissionate dal Covax, il programma dell'Oms per i paesi poveri" (ANSA).