L'Ema ammette: "Possibile collegamento fra AstraZeneca e casi molto rari di coaguli ma i benefici superano i rischi"

L’Ema riscontra "un possibile collegamento a casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse". E’ quanto si legge in una nota dell’Agenzia Europea per i Medicinali, in merito al vaccino AstraZeneca. «I benefici» del vaccino AstraZeneca «superano i rischi». Lo ribadisce l’Ema in una nota al termine della sua valutazione. «Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio».

«Le persone che hanno ricevuto il vaccino devono cercare immediatamente assistenza medica se sviluppano sintomi di combinazione di coaguli di sangue e piastrine basse». Lo scrive l’Ema in una nota sottolineando che «il PRAC ha osservato che i coaguli di sangue si sono verificati nelle vene del cervello (trombosi del seno venoso cerebrale, CVST) e dell’addome (trombosi della vena splancnica) e nelle arterie, insieme a bassi livelli di piastrine e talvolta sanguinamento».

«Non è stato mostrato un nesso con l’età» tra gli eventi rari di trobosi ed il vaccino di AstraZeneca. Così la direttrice dell’Ema, Emer Cooke.