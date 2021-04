Usa: New York verso aumento tasse, si teme fuga milionari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - I legislatori dello stato di New York hanno raggiunto un accordo preliminare per aumentare le tasse sui milionari e dare il via libera alle scommesse online. Le due misure rientrano nel budget da 212 miliardi di dollari che sarà votato a breve e suscitano subito polemiche. Molti, anche fra i democratici, temono che l'inasprimento della pressione fiscale rischia inneschi una fuga dei ricchi fuori dallo stato. I milionari della città di New York si troveranno infatti a pagare una aliquota fra il 13,5% e il 14,8%, la più alta d'America. L'accordo raggiunto prevede un aumento temporaneo delle tasse sui redditi per chi guadagna oltre 1,1 milioni al 9,65% dall'8,2% vengono inoltre create due nuove aliquote; chi guadagna più di 5 milioni l'anno avrà un tassa sul reddito al 10,3%, chi ne guadagna più di 25 milioni del 10,9%. (ANSA).