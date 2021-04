Amanda Gorman su Vogue, rifiutati milioni di dollari da uno sponsor

La poetessa afroamericana Amanda Gorman, che ha commosso il mondo con la poesia letta alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, ha rivelato di aver rifiutato contratti per "circa 17 milioni di dollari in offerte di sponsorizzazione, dicendo che avrebbe accettato solo "commissioni che mi trasmettono qualcosa". Lo riferisce il Guardian. La giovane, 23 anni, è diventata la prima poetessa in assoluto a comparire sulla copertina di Vogue nell'edizione in edicola a maggio. Nel servizio, con le foto di Annie Leibovitz, indossa diversi abiti di alta moda, tra cui Louis Vuitton e Dior. In particolare, la poetessa è stata vestita da Virgil Abloh, stilista di origini ghanesi e primo direttore artistico nero della maison francese Vuitton. ""Non ho davvero guardato i dettagli perché se vedi qualcosa e dice un milione di dollari, razionalizzerai il motivo per cui ha senso", ha detto nell'intervista a Vogue nello spiegare il rifiuto all'offerta di un marchio di cui non ha voluto dire il nome. Dopo la sua lettura all'inaugurazione di gennaio, Gorman ha firmato con l'agenzia IMG Models, anche se ha detto a Vogue di essere cauta nell'essere usata come esempio per altre giovani donne. ""Non voglio essere qualcosa che diventa una gabbia, dove per essere una ragazza nera di successo devi essere 'Amanda Gorman' e andare ad Harvard", ha detto. "Voglio che qualcuno alla fine stravolga il modello che io ho stabilito".

