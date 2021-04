Draghi: "Priorità agli over 75. Con che coscienza si saltano le liste? Voglio riaprire in sicurezza, ma non ho una data"

Copnferenza stampa del premkier Draghi, ecco le frasi principali

«Le riaperture dovranno esserci, non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni, dipende dall’andamento dei contagi e dei vaccini». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

«Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a richio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?». "La priorità, ha aggiunto, deve essere riservata alle persone anziane anche alla luce del tasso di mortalità. Uno può banalizzare e dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o ragazzi, psicologi di 35 anni. Queste platee di operatori sanitari che si allargano. Con che coscienza un giovane salta la lista e si fa vaccinare?».

«Queste ultime settimane sono state piene di cose fatte e poche occasioni di incontro: più che parlare io ascolto le vostre domande».

"La disponibilità di vaccini non è calata, i numeri sono tornati come prima di Pasqua e il trend sta risalendo. Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti". "Le dosi disponibili permettono di vaccinare tutti gli over 80 e molti 70enni. E’ arrivato il momento di prendere decisioni, questo è legato alle riaperture, se riusciamo a far scendere il numero di morti è chiaro che riapriamo".

La prima cosa da capire è che bisogna seguire le linee guida espresse dal ministro Speranza e dal Cts, la raccomandazione è usare AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni".

«E' venuto il momento di prendere decisioni» sulle fasce di età per le vaccinazioni. «Questo è al centro delle riaperture. Se riduciamo il rischio di morte nelle classi più esposte al rischio è chiaro che si riapre con più tranquillità». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi.

«La disponibità dei vaccini c'è e ora tocca al commissario che lavora bene. Il lavoro procede a spron battuto, ora si tratta di fare delle scelte», conclude.

"Tutti si chiedono sulle riaperture ed è normale perchè la migliore forma di sostegno per l’economia sono le riaperture, sono consapevole della situazione di disperazione. Ci sono state delle manifestazioni, io condanno la violenza ma capisco il senso di smarrimento, e disperazione e anche di alienazione per la ridotta mobilità e le ridotte interazioni sociali".

Ho visto Salvini e le Regioni, Anci, poi anche Bersani. C'è un equlibrio. Normale chiedere aperture: la migliore forme di sostegno all’economia sono le aperture, ne sono consapevole. Naturalmente condannare la violenza ma capisco la disperazione a l’alienazione di chi protesta. Voglio vedere nelle prossime settimane di riaprire in sicurezza a partire dalle scuole, obiettivo è un mese di presenza».

«La stagione turistica? Manca una data. Garavaglia dice a Giugno. Speriamo, magari anche prima chi lo sa».

Mancano i vaccini al Lazio? «C'è stato un disguido, che sappia io. Figliuolo è perfettamente al corrente e consapevole e quello è stato chiarito con la Regione Lazio. Sono molto ottimista sull'andamento del piano vaccinale e soprattutto sul clima di collaborazione che c'è oggi tra Regioni e Stato. Figliuolo è attivo, visita un numero di regioni straordinario ogni giorno».

«E' chiaro che ci sono regioni più avanzate nelle vaccinazioni, molte diversità abbastanza insospettabili. Questo dovrà influenzare le riaperture: per le Regioni che sono molto avanti con fragili e i più vulnerabili sarà più facile riaprire".

«Il 30 aprile è la data di scadenza del periodo previsto nell’ultimo decreto» per le misure anti contagio da Covid, «ma lì si dice anche che qualora l’andamento delle vaccinazioni e dei contagi mostrasse la possibilità, si possono riconsiderare le cose anche prima. Il governo sta lavorando su tutto questo. Avere date significa conoscere esattamente i parametri rilevanti a una certa data. In tutto questo c'è la volontà del governo di vedere le prossime settimane come di riaperture non di chiusure».«Sono molto incoraggiato dal clima che c'è: non si possono addossare responsabilità a una parte sola: gli eventi sono stati molto complicati. Ora la fase è dirimentie. Vaccinare nelle classi più esposte al rischio è interesse delle regioni per aprire la loro economia in sicurezza».