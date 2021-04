Fontana, chiederò di passare in zona arancione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 08 APR - "I numeri che stiamo valutando per mandarli alla cabina di regia di Roma vanno in questa direzione", ovvero il passaggio della Lombardia in zona arancione: il presidente della Regione Attilio Fontana ha spiegato a Rtl 102.5 che "i dati sono in lento ma graduale miglioramento". Di conseguenza "farò di tutto, e chiederò alla cabina di regia che la Lombardia possa essere messa in zona arancione". La decisione sarà presa domani e dovrebbe diventare efficace da lunedì. Fontana ha anche annunciato che "da stamani sono iniziate le prenotazioni per i vaccini per tutti i lombardi dai 70 anni in avanti" in anticipo rispetto al piano illustrato la scorsa settimana che portava data 15 aprile. Sulle vaccinazioni nelle aziende in Lombardia il governatore ha aggiunto che partiranno solo dopo aver fatto le somministrazioni agli over 60: "abbiamo raggiunto un accordo con tante associazioni di rappresentanza - ha detto - e siamo pronti a iniziare questa fase quando il governo ci darà il via libera (ANSA).