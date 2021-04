Sofagate: Ue, faremo in modo che l''incidente' non si ripeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 08 APR - Il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, parlando con i giornalisti del trattamento ricevuto dalla presidente von der Leyen martedì ad Ankara, ha detto che, "in termini di trattamento protocollare i presidenti della commissione e del consiglio europeo sono trattati nello stesso modo. Ci può essere chi parla prima o chi parla dopo. L'organizzazione del protocollo è una questione interna. Analizzeremo l'accaduto perché non accada più". "C'è stato un incidente - ha aggiunto - ma l'atteggiamento della presidente von der Leyen è stato quello di continuare la riunione per fare passare il messaggio della Ue". Mamer ha poi rivelato che, "all'incontro con il presidente turco Erdogan la presidente della Commissione europea ha parlato della convenzione di Istanbul e dei diritti delle donne". E proprio sulla convenzione, volta a prevenire e sradicare la violenza sulle donne, la Commissione - ha detto - si appella "affinché tutti i Paesi che l'hanno firmata la ratifichino". "Tutti i Paesi dentro l'Ue - ha precisato - e i Paesi fuori dall'Ue". Intanto la polemica divampa anche in Italia. "Il SofaGate è solo rappresentazione di un'Ue subordinata ai capricci di un dittatore", afferma in un tweet l'eurodeputata del partito democratico Pina Picierno. "Gli atti criminali di Erdogan sono stati trascurati per anni in nome di interessi particolari. Charles Michel dovrebbe dimettersi per questo e non solo per questioni di garbo istituzionale", precisa Picierno. (ANSA).