AstraZeneca:Francia,seconda dose di altro vaccino a under 55

(ANSA-AFP) - PARIGI, 09 APR - Le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto in Francia una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda di un altro vaccino anti-coronavirus. Lo ha detto il ministro della Sanità Olivier Véran. "E' del tutto logico", ha detto Véran, sottolineando tuttavia che l'annuncio ufficiale arriverà dall'Istituto superiore di Sanità (Has) in una conferenza stampa alle 10. L'Has aveva sospeso il vaccino AstraZeneca per i minori di 55 anni il 19 marzo. (ANSA-AFP).