Bullismo, Ludovica Nasti: "La famiglia porto sempre sicuro"

Il suo impegno contro ogni forma di violenza, primo fra tutti il bullismo, e la battaglia che a 5 anni ha combattuto contro la leucemia, sono stati i due argomenti di cui ha voluto parlare l’attrice Ludovica Nasti, ospite della quarta tappa di #NonCiFermaNessuno Italia Talk, il tour motivazionale tra i giovani, ideato 7 anni fa dall’inviato di 'Striscia la notizià, Luca Abete.



Coprotagonista della serie televisiva "L'amica geniale", tratta dai libri di Elena Ferrante, nel ruolo di Lila bambina, Nasti, 14 anni compiuti nel settembre scorso, è stata ospite in live streaming per gli studenti dell’Università di Parma. «L'errore più grande che si possa fare è quello di vergognarsi, di chiudersi in se stessi - ha detto affrontando il tema del bullismo - Anche se sono giovanissima dico: reagite, denunciate queste forme di violenza che con il tempo rischiano di diventare macigni pesantissimi. Non siete soli: al vostro fianco ci sono le Forze di Polizia, numeri di emergenza creati ad hoc e, poi, non dimenticate che la famiglia sarà sempre il vostro porto sicuro».



Ludovica ha ripercorso poi anche la sua battaglia contro la leucemia, un dramma di cui ha sempre parlato senza remore. «Una battaglia difficile che ha forgiato la mia corazza, mi sento una guerriera, la malattia mi ha fortificato e mi ha fatto capire l'importanza della vita - ha raccontato - Le mie spalle sono state la famiglia, i miei affetti e la fede, tassello fondamentale della mia vita. Non posso negare che anche i social, se usati correttamente, possono far sentire meno sole tante persone in difficolt;à». «Ho voluto Ludovica in questa tappa perché, anche se appena quattordicenne - ha spiegato Abete - ha già esperienze forti da raccontare e la capacità di trasmetterle nel modo più incisivo e diretto a chi l’ascolta».