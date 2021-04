© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 09 APR - L'Alto Adige non registra decessi di pazienti covi nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono invece 110: 62 analizzando 1.066 tamponi pcr effettuati ieri e 48 analizzando 10.172 test antigenici eseguiti. Scende da 152 a 147 il numero dei pazienti covid ospedalizzati: 24 in terapia intensiva (come ieri), 72 nei normali reparti (-2) e 51 nelle cliniche private (-3). Gli altoatesini in quarantena sono 3.143 (ieri 3266). (ANSA).