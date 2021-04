Iran: rilasciata petroliera sudcoreana sequestrata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SEUL, 09 APR - L'Iran ha rilasciato la petroliera sudcoreana Hankuk Chemi, ed il suo capitano, che aveva sequestrato all'inizio di gennaio nelle acque del Golfo Persico: lo ha reso noto il ministero degli Esteri sudcoreano in un comunicato. La nave era stata sequestrata, ed il suo equipaggio era stato fermato, in risposta al blocco da parte di Seul di beni iraniani per 7 miliardi di dollari nell'ambito delle sanzioni Usa. Teheran aveva già rilasciato i 20 marinai dell'equipaggio il 2 febbraio, ma aveva trattenuto il capitano. Il capitano è stato liberato e la petroliera è "partita oggi sana e salva", ha annunciato il ministero nella nota. (ANSA).