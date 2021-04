Maxirissa nel Varesotto: procuratore, sconvolge vuoto educativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VARESE, 09 APR - Sono conclusi gli interrogatori di garanzia dei 15 minori sottoposti a misura cautelare con l'accusa di aver organizzato e partecipato a una maxi rissa, lo scorso gennaio a Gallarate (Varese). Tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre gli altri hanno sostanzialmente confermato le loro azioni. Ora la Procura per i Minorenni si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. "Sconvolge la solitudine educativa di questi giovani, i quali hanno difficoltà a mettere a fuoco la sproporzione di quanto hanno messo in atto", ha dichiarato all'ANSA il Procuratore Capo per i Minorenni Ciro Cascone, "un vuoto rispetto alla gravità e gli orizzonti entro i quali collocare i propri comportamenti e le proprie azioni". Infine, ha aggiunto, "ci auguriamo si riesca a mettere in atto un reale percorso educativo di recupero per tutti loro". (ANSA).