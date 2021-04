Vaccini: ordinanza Figliuolo, priorità over 80 e fragili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Firmata nuova ordinanza del Commissario straordinario Francesco Figliuolo: per i vaccini priorità agli over 80 e alle persone fragili. Il provvedimento, coordinato con il ministero della Salute, recepisce quanto indicato dal premier Mario Draghi ieri in conferenza stampa. Le categorie di priorità indicate dal ministero della Salute permangono ma vengono temperate con il criterio dell'età. Chi ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà. (ANSA).