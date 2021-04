Vaccini: Tunisia autorizza l'uso di Johnson & Johnson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 09 APR - Il ministro della Sanità di Tunisi, Faouzi Mehdi, ha annunciato che la Tunisia ha autorizzato l'uso del vaccino americano COVID-19 Johnson and Johnson. A margine di una cerimonia tenutasi al Mongi Slim Hospital di la Marsa, in occasione della ricezione di due ospedali da campo da parte degli Stati Uniti, il ministro ha dichiarato che l'uso del vaccino monodose Johnson and Johnson consentirà, "di accelerare il ritmo delle vaccinazioni" in Tunisia. "La Tunisia riceverà 1,5 milioni di dosi di questo vaccino americano come parte dell'iniziativa di vaccinazioni per l'Africa", ha aggiunto Mehdi. Sono oltre 100 mila le persone ad aver ottenuto la prima dose di vaccino in Tunisia, secondo il ministero della Sanità. Il Paese nordafricano, sta affrontando la terza ondata di contagi, applicherà da stasera fino alla fine del mese nuove misure anti-Covid, tra cui quella del coprifuoco anticipato dalle 19 alle 5 del mattino. (ANSA).