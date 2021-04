Anche a Parma da lunedì tornano a scuola (al 50%) gli studenti di medie e superiori

Da lunedì 12 aprile rientrano a scuola per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5 milioni di alunni in tutta Italia: il 77% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: quasi otto su dieci, secondo le stime di Tuttoscuola.

A Parma tornano a seguire le lezioni in presenza (al 50%) gli studenti delle scuole medie delle classi seconda e terza (quelli di prima media sono già tornati in classe dopo le vacanze pasquali) e gli studenti delle superiori.

Tra loro poco meno di 5,5 milioni bambini più piccoli della scuola dell’infanzia e alunni del primo ciclo, compresi quelli che si trovano in regioni classificate «rosse». In tutte le regioni, indipendentemente dal colore, accederanno ai servizi per la prima infanzia (0-3 anni) anche 356 mila bambini.