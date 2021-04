Veneto Banca: iniziato a Treviso processo ex ad Consoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TREVISO, 10 APR - È iniziato questa mattina a Treviso il processo nei confronti di Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto banca, accusato di ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto. L'imputato è presente in aula. Al pubblico e alla stampa è stato impedito l'accesso al Palazzo di giustizia, e non sono stati predisposti mezzi alternativi per consentire di assistere al dibattimento. All'esterno dell'edificio sono giunti alcuni componenti dei comitati degli ex correntisti della banca, tra cui il coordinamento "Don Enrico Torta". (ANSA).