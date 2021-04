Covid:Gelmini,da 20/4 punto in Cdm in base contagi e vaccini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - "Maggio sarà il mese delle riaperture". Così ad Ancona la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini a margine di un incontro con gli eletti di Forza Italia nella sede dell'Assemblea legislativa delle Marche ad Ancona al quale seguirà un incontro con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e con il commissario alla ricostruzione per le zone del terremoto del 2016 e 2017, Giovanni Legnini. "Ad aprile - ha spiegato Gelmini - abbiamo utilizzato il poco di agibilità guadagnata con tanta fatica e tanti sacrifici da parte degli italiani, riaprendo le scuole e facendo ripartire i concorsi: dal 20 aprile - ha annunciato - ci sarà un punto in Consiglio dei ministri per valutare la possibilità, sulla base dei contagi e dell'andamento del piano vaccinale, di qualche segnale di apertura già da aprile; ma maggio sarà il mese della ripartenza: - ha sottolineato la ministra - quindi tutti i ministeri sono al lavoro, stanno costruendo i protocolli per poter ripartire". (ANSA).