© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 12 APR - Il direttivo della Cdu ha deciso di sostenere Armin Laschet per la candidatura alla cancelleria dell'Unione. Lo ha riferito il governatore Volker Bouffier. La decisione definitiva non è però ancora stata presa. Ieri anche Markus Soeder, leader della Csu e governatore della Baviera, ha fatto sapere che intende candidarsi alla cancelleria per i conservatori della Cdu alle elezioni di settembre. (ANSA).