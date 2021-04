Media, Cindy McCain ambasciatrice Biden per Onu a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, APR 12 - Joe Biden intende nominare Cindy McCain, la vedova del senatore repubblicano John McCain, ambasciatrice in Europa occidentale, con ogni probabilità come rappresentante americana nel programma Onu contro la fame nel mondo, una missione con base a Roma. Lo scrive Politico citando due fonti a conoscenza del dossier. Si tratterebbe della prima nomina di un repubblicano da parte dell' amministrazione Biden, che finora ha rinunciato a candidare un membro del partito di opposizione per una posizione di governo, una prassi seguita da tre presidenti consecutivi (Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama) prima di essere interrotta da Donald Trump. La 66/enne Cindy McCain, fortemente critica come il marito verso Donald Trump, ha appoggiato l'ex senatore nella campagna presidenziale con un contributo chiave nella sua Arizona, dove Biden e' stato il primo candidato dem a vincere dopo Clinton nel 1996. (ANSA).