Covid: bloccato maxi raduno di negazioni nel sud Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VILLASOR, 13 APR - Un raduno di negazionisti del Covid è stato bloccato dai carabinieri domenica scorsa a Villasor, nel sud Sardegna. Circa 200 persone - come riporta il quotidiano L'Unione Sarda - si sono radunate in un capannone situato lungo la statale 196, un maxi assembramento in piena zona arancione (da lunedì la Sardegna è passata in zona rossa, ndr), che non è passato inosservato. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha identificato gli organizzatori. Tra questi anche una consigliera di minoranza del Comune di Villasor e il marito, proprietario del capannone. Sentiti dai militari gli organizzatori avrebbero dichiarato di far parte dell'organizzazione "Executive order of application - declaration & order" che nega la pandemia da covid-19. Identificati anche altri presunti organizzatori che, nonostante le limitazioni previste dalla zona arancione con divieto di spostamento in altri Comuni, arrivavano da Quartucciu, Bari Sardo e Quartu Sant'Elena. Al momento del blitz nessuno è stato multato, ma nei confronti almeno degli organizzatori potrebbe presto scattare la sanzione per violazione delle norme anti-Covid. (ANSA).