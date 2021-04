Covid: Olanda verso un rinvio dell'allentamento misure

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il governo olandese si avvia a ritardare il tanto atteso allentamento delle misure contro il coronavirus, incluso il coprifuoco notturno, il primo imposto nel Paese dalla seconda guerra mondiale. Lo riporta il Guardian. L'ufficio del primo ministro Mark Rutte domenica aveva fatto sapere che "è ancora troppo presto" per consentire a più persone di riunirsi nei luoghi pubblici. Le autorità speravano di riaprire caffè e ristoranti all'aperto la prossima settimana, ma a sei mesi dalla chiusura i tassi di infezione rimangono alti e i ricoveri in terapia intensiva sono in aumento, con il 70% dei posti occupati da pazienti Covid. Il Paese ha registrato fino ad oggi 1,3 milioni di casi di coronavirus e oltre 16.700 decessi. (ANSA).