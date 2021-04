Covid: sacerdote 'no mask' trasferito da parrocchia Milanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 13 APR - E' stato trasferito don Diego Minoni, sacerdote 'no mask' di Vanzago, paese alle porte del Milanese, dove le sue omelie e le sue osservazioni contro la 'museruola' ovvero la mascherina e i diritti lesi in tempi di Covid, avevano fatto alzare più di qualche sopracciglio. Lo riporta Il Giorno e dalla curia confermano che don Minoni non è più il parroco della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano. A comunicargli la decisione è stato monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale per la zona pastorale di Rho e vescovo ausiliario. Ora è a disposizione dei padri oblati, di cui fa parte. (ANSA).