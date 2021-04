Denise: ex sindaco di Mazara, spero un giorno ritorni a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - "Un'altra speranza sfuma ma a me piace pensare che prima o poi Denise tornerà a casa". L'ex sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi commenta così le affermazioni di stamane, alla trasmissione "Mattino Cinque" del fotoreporter Michael Biach, autore della foto diventata virale su Twitter che ritrae una bambina somigliante alla mazarese di 4 anni scomparsa nel nulla nel 2004. Lo scatto era stato ripreso online anche dall'avvocato Frazzitta, legale della madre di Denise, Piera Maggio. Biach spiega perché la piccola non può essere Denise: "Ho scattato la foto nell'agosto del 2012 e non nel 2004. Stavo lavorando a un articolo e ho ripreseo qualche immagine sulla situazione dei bambini che vivono nei campi rom in Slovacchia". Cristaldi però non dispera e aggiunge: "Mi piace questa madre che corre sempre e comunque a vedere, a indagare, a cercare perché anche questo è un modo per tenere tra noi Denise. Fino a quando la madre continua a cercare, Denise è viva perché le madri hanno il cuore negli occhi e gli occhi nel cuore...". (ANSA).