Di Maio in Usa, per noi è centrale il multilateralismo

(ANSA) - WASHINGTON, APR 13 - "Nella nostra politica estera è centrale il nostro sostegno al multilateralismo": lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo da Washington alle celebrazioni virtuali per i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Usa. "Intendiamo lavorare in tutti i fora multilaterali rilevanti insieme agli Usa e ai nostri partner per aumentare le ambizioni sul climate change, l'accesso ai vaccini e promuovere una ripresa economicamente e socialmente sostenibile", ha aggiunto, dopo aver ricordato i valori condivisi da Italia e Usa. "L'impegno dell'Italia verso la Nato resta risoluto" ha ribadito il ministro Di Maio. "Come alleati siamo risoluti nel nostro impegno a proteggere la nostra sicurezza collettiva e a lavorare insieme per mantenere la pace e la stabilità internazionale", ha aggiunto, ricordando poi il contributo italiano alla sicurezza nello scacchiere internazionale, dall'Afghanistan alla Libia, dal Libano all'Iraq. (ANSA).