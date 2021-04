Ecuador: Bolsonaro si congratula con Lasso, 'ora più uniti'

(ANSA) - BRASILIA, 13 APR - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, si è congratulato con il presidente eletto dell'Ecuador, Guillermo Lasso, che al ballottaggio svoltosi domenica si è imposto sul candidato progressista Andrés Arauz. "Sono sicuro che rafforzeremo ulteriormente i legami che uniscono le nostre nazioni e lavoreremo per la libertà nella nostra regione", ha scritto Bolsonaro sui social, senza nascondere la soddisfazione per la vittoria del banchiere e uomo d'affari, esponente del movimento conservatore Creo. Anche il ministero degli Esteri di Brasilia ha evidenziato in una nota che il secondo turno in Ecuador si è svolto in un "clima di armonia e tranquillità", allo stesso tempo complimentandosi per il lavoro svolto dagli "osservatori elettorali, in particolare quelli della missione speciale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa)". (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA