Germania: 40 deputati per Soeder, 20 a Laschet

(ANSA) - BERLINO, 13 APR - Una quarantina di deputati si sono pronunciati per il leader bavarese della Csu Markus Soeder e 20 per il presidente della Cdu Armin Laschet, nel corso della riunione del gruppo parlamentare dell'Unione. Dopo l'incontro tuttavia, Soeder ha dichiarato che "Armin (Laschet) ed io abbiamo concordato che prenderemo la decisione questa settimana e poi stabiliremo come andremo avanti". "Siamo entrambi convinti che arriveremo a un risultato molto positivo che produrrà unità e anche le chance migliori per le elezioni". (ANSA).