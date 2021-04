Navalny, 'causa al carcere, non mi fanno leggere il Corano'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 13 APR - Alexei Navalny ha annunciato di aver fatto causa all'amministrazione della colonia penale IK-2 di Pokrov, dove è rinchiuso, perché non gli fanno leggere il Corano: lo riporta la testata online Meduza citando un messaggio pubblicato sul profilo Instagram dell'oppositore russo in carcere. Navalny spiega di aver deciso di "studiare profondamente e capire" il Corano e di averlo portato in carcere assieme ad altri libri ma che i testi non gli vengono dati perché gli dicono che devono essere sottoposti a controlli per verificare che non siano estremisti. Questa verifica, secondo Navalny, richiede tre mesi. Precedentemente il dissidente aveva fatto sapere che tra tutti i libri gli era stata consegnata solo la Bibbia. "Controllerete anche il Corano per estremismo? È stupido e illegale!" scrive Navalny, ripreso da Meduza. In passato, Navalny era stato criticato per alcuni commenti ritenuti nazionalisti e per altri che - come riporta l'Afp - erano considerati derisori nei confronti degli immigrati provenienti dai Paesi a prevalenza musulmana dell'Asia centrale. "Ho capito che il mio sviluppo come cristiano richiede anche lo studio del Corano", ha scritto Navalny. (ANSA).