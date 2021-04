Quattro ragazzine aggrediscono 13enne a Riccione, denunciate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RIMINI, 13 APR - Sono quattro e tutte di età compresa tra 13 e 15 anni le protagoniste di un'aggressione a una tredicenne, il 20 dicembre nei pressi della spiaggia antistante il Piazzale Roma di Riccione. A dimostrarlo sono state le indagini dei carabinieri della stazione riccionese, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima e dai propri genitori: una attività di acquisizione e analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza del centro, che hanno consentito di ricostruire gli attimi dell'aggressione da cui la tredicenne era riuscita a sottrarsi, solo a seguito dell'intervento di alcuni componenti della propria comitiva. Un 'regolamento di conti': da quanto ricostruito la vittima si sarebbe invaghita di un giovane coetaneo già finito, però, nel mirino di una delle assalitrici. E così, dopo le 'promesse' via social, il 21 dicembre è scattata l'aggressione: due quindicenni, una tredicenne e una quattordicenne, tutte del posto (due residenti a Misano Adriatico, una a Riccione ed una a Rimini), hanno accerchiato la vittima e l'hanno colpita con calci e schiaffi per poi fuggire via. Identificate e denunciate alla Procura per i Minorenni di Bologna, le quattro amiche dovranno ora rispondere di lesioni personali aggravate. (ANSA).