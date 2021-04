Sparatoria in un liceo nel Tennessee, morto studente che ha aperto il fuoco contro la polizia

E’ uno studente la persona morta durante la sparatoria nel liceo di Knoxville, in Tennessee. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo era chiuso in bagno e si rifiutava di uscire poi ha aperto il fuoco contro gli agenti che, a loro volta, hanno sparato. Il ragazzo è morto sul posto, mentre un agente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Le autorità locali hanno affermato che l’edificio della scuola, la Austin East Magnet High School, è stato messo in sicurezza e gli studenti non coinvolti nell’incidente sono stati radunati vicino al campo sportivo per essere evacuati. L’istituto è comunque in lockdown e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare l’area.

Non si conoscono al momento le condizioni delle persone rimaste colpite.

Secondo i media locali una persona sarebbe stata arrestata. Il poliziotto rimasto ferito è l’agente addetto alla sicurezza della scuola.