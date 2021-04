Tunisia: premier riceve ambasciatori di Italia e Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 13 APR - Il primo ministro tunisino Hichem Mechichi ha ricevuto oggi al palazzo del governo alla Kasbah l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, e l'ambasciatore di Francia, André Parant, alla presenza del ministro dell'Economia, delle Finanze e del sostegno agli investimenti, Ali Kooli. L' incontro, si legge in una nota del governo di Tunisi, ha avuto al centro delle discussioni "la difficile situazione economica" del Paese e "il programma di riforme economiche che il governo sta preparando". I due ambasciatori "hanno rinnovato in questa occasione la volontà di Italia e Tunisia di sostenere la Tunisia al fine di superare le difficoltà economiche, in particolare in questa contingenza di pandemia da Coronavirus e delle sue riflessioni negative sulla situazione economica". (ANSA)