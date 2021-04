Csm: eletta un'altra donna, mai così tante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Per la prima volta in 60 anni le donne sfiorano la parità al Consiglio superiore della magistratura: le consigliere togate sono 7, solo due in meno dei loro colleghi uomini, e sinora non erano mai state così tante. Il record è stato raggiunto con l'elezione di una nuova consigliera, Maria Tiziana Balduini, presidente di sezione al Tribunale di Roma, che con 2086 voti ha avuto la meglio sugli altri 3 candidati: Luca Minniti, giudice a Firenze , Mario Cigna, presidente di sezione al tribunale di Lecce e Marco D'Orazi, giudice a Bologna. Con questo risultato, Magistratura Indipendente la corrente delle toghe più moderate che aveva candidato Balduini, diventa il secondo gruppo per rappresentanti (ne ha 4) al Csm. Le elezioni suppletive erano stata indette per sostituire Marco Mancinetti, l'ultimo dei consiglieri del Csm che si è dimesso per le chat con Luca Palamara, l'ex presidente dell'Anm condannato dalla Sezione disciplinare alla rimozione dall'ordine giudiziario (ANSA).