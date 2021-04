India: oltre mille positivi dopo il bagno di massa nel Gange

(ANSA) - NEW DELHI, 14 APR - Oltre mille persone sono risultate positive al Covid ad Haridwar, città nel nord dell'India dove, lungo le rive del Gange, si sta svolgendo il mega pellegrinaggio induista del Kumbh Mela. La notizia, resa nota dalle autorità locali, che nei giorni scorsi avevano dichiarato di non riuscire a far mantenere le misure di precauzione alle folle di devoti, non ha stupito. Molti esperti prevedono che i mille siano solo i primi di un preoccupante focolaio. Il pellegrinaggio ad Haridwar dura 40 giorni ma lunedì e ieri, ritenuti i momenti più propizi per il bagno rituale, centinaia di migliaia di pellegrini si sono riversati tutti assieme lungo le banchine e immersi nelle acque. L'India sta vivendo un'ondata molto aggressiva del contagio, con picchi record di nuovi positivi ogni 24 ore da almeno due settimane: solo ieri sono state registrate 184 mila nuove infezioni. Oggi il monaco Yogi Adityanath, governatore dello stato dell'Uttar Pradesh, che confina con l'Uttarakhand, dove si trova Haridwar, ha fatto sapere in un tweet di essere positivo al virus. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA