Inps: tentativo di truffa tramite phishing, non scaricare le mail

L’Inps avvisa che è «tuttora in corso un tentativo di truffa tramite e-mail di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell’Istituto, invitano a scaricare e compilare un modulo allegato per accedere a benefici di salvaguardia per mitigare i disagi economici causati dalla pandemia».

Nel caso specifico, spiega ancora in una nota, viene utilizzato un indirizzo fittizio di posta certificata, simile a quelli Inps, e la mail è firmata con nome e cognome di un funzionario dell’Istituto realmente esistente.

L’Inps pertanto invita tutti gli utenti a diffidare di comunicazioni che propongano di scaricare eventuali allegati, in quanto finalizzate a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici oppure relativi a carte di credito e/o conti bancari o postali. L'Istituto ricorda, infatti, che le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusivamente accedendo dal portale www.inps.it e che l’Inps, «per motivi di sicurezza, non invia mai, in nessun caso, mail contenenti moduli da scaricare o link cliccabili».

